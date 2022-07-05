Фінляндія та Швеція стали запрошеними до НАТО країнами, залишається процес ратифікації всіма союзниками - Столтенберг

Фінляндія та Швеція набули статусу запрошених до НАТО й братимуть участь у роботі альянсу.

Про це у вівторок у Брюсселі на пресконференції, яка відбулася після завершення підписання протоколів про вступ країн, повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. "Посли НАТО щойно підписали протоколи вступу Фінляндії та Швеції. Це історичний день для Фінляндії, Швеції, НАТО та для євроатлантичної безпеки", - оголосив він.

Столтенберг повідомив, що наразі він розраховує на швидку ратифікацію вступу всіма союзниками відповідно до національних процедур. "З цього моменту Фінляндія та Швеція матимуть статус запрошених та братимуть участь у наших обговореннях", - зазначив генсек.

Він знову заявив, що "сьогодні альянс іще раз продемонстрував, що двері НАТО відчинені". "Розширення НАТО за декілька десятиліть було великим успіхом, посилюючи мир, стабільність і демократію у всій Європі. Приєднатися до НАТО було вільним і незалежним вибором Фінляндії та Швеції, і це є фундаментальним правом кожної держави обирати свій шлях", - сказав Столтенберг.