Події

08:11 05.07.2022

За добу харківські рятувальники здійснили 30 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 9 ворожих боєприпасів

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За добу харківські рятувальники здійснили 30 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 9 ворожих боєприпасів

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 30 оперативних виїздів, 16 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема 3 пожежі, викликані обстрілами.

"1 пожежа, спричинена ворожими обстрілами, сталася у Харківському районі, 1 – в Ізюмському та 1 – у Чугуївському районах області. Горіли дах двоповерхового житлового будинку, житловий будинок і гараж", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Зокрема, о 15:25 рятувальники залучалися для гасіння пожежі, яка почалася в результаті ворожих обстрілів у двоповерховому багатоквартирному будинку у селищі Нафтовиків Ізюмського району. Площа пожежі складала близько 1 тис. кв. м. О 18:00 пожежу було ліквідовано.

Протягом доби рятувальники також 13 разів виїжджали на гасіння пожеж, що виникли з причин, не пов'язаних із обстрілами, 7 – для надання допомоги населенню та 1 раз – для проведення аварійно-рятувальних робіт. Піротехніки ДСНС ліквідували 9 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

 

 

Теги: #пожежі #харківська_область #обстріли

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