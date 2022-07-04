Події

21:40 04.07.2022

Україні завдано збитків у $95,5 млрд в результаті російської агресії

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Україні завдано збитків у $95,5 млрд в результаті російської агресії

Україні завдано збитків у $95,5 млрд в результаті російської агресії, повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

"Значна частина з цих втрат стосується житлового фонду – 39%, загалом зруйновано понад 1200 будівель. Також значно постраждала інфраструктура –33%, об'єкти промисловості (8%), агросектора (5%), освіти (4%) та охорони здоров'я, (2%)", - повідомив голова Мінрегіону на форумі громадянського суспільства в рамках Конференції з відновлення України-2022 "Прокладаємо шлях до успішного та інклюзивного процесу відновлення України".

Він додав, що на сьогодні в Україні є чотири типи регіонів. Група I – фронтові та прифронтові області, де відбуваються воєнні дії; тут проблеми життя та смерті, постачання продовольства. Група II – підтримка, група IV – з деокупованими територіями, тут зараз відбувається первинне відновлення.

"Мости, дороги, житло – ми маємо це відновлювати зараз, не чекаючи, доки закінчиться війна. У наших людей має бути гідне житло до того, як розпочнеться зима", – констатував міністр.

Група III – регіони, які за лінією бойових дій. "Першочергове завдання держави – щоб регіони з першої групи перейшли до четвертої, тобто провести деокупацію", - сказав Чернишов.

 

 

Теги: #україна #війна #збитки #сума

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