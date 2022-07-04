Події

16:13 04.07.2022

Зеленський в Університеті Токіо: Національна ідея Росії – це війна, України – це мир

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Зеленський в Університеті Токіо: Національна ідея Росії – це війна, України – це мир

Президент України Володимир Зеленський закликав японських студентів та викладачів цінувати мир як можливість навчатися та розвиватися.

"Ми не можемо скласти зброю, інакше ми зникнемо як народ, як люди. Росія стріляє на знищення, Україна – для виживання. Війна – національна ідея Росії, національна ідея України – мир", - сказав Зеленський, виступаючи у понеділок через відеозв'язок перед студентами та викладачами Університету Токіо.

"Україна захищає мир. Для цього нам треба знайти відповіді на низку запитань. Там буде домінувати право сили чи сила права? Чи можемо ми використати японський досвід залізничного сполучення. Як позбутися енергетичної залежності? Як побудувати безпечний кіберпростір? Як зробити життя людей комфортнішим?" - сказав він.

За словами президента, головною метою України є мир, "який для вас звичний і був звичним для нас до 2014 року".

"Я радий, що Японія повністю підтримує нас, прем'єр-міністр, уряд 100% розуміють, на чиєму боці правда. Але дуже важливо порушувати цю тему", - наголосив він.

Відповідаючи на одне із запитань про кіберзахист, Зеленський зазначив, що ця система досить міцна, оскільки їй допомагали не лише держави, а й приватні особи з усього світу.

Теги: #війна #зеленський

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