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16:09 04.07.2022

Зеленський назвав основні засади відновлення України, зокрема безпеку, технологічність, екологічність, безбар'єрність, прозорість

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Зеленський назвав основні засади відновлення України, зокрема безпеку, технологічність, екологічність, безбар'єрність, прозорість

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи у понеділок через відеозв'язок на конференції з відновлення України у Лугано, назвав основні засади національного Плану відновлення країни.

"Серед ключових принципів я наголосив би на наступних – максимальна безпека; максимальна технологічність; максимальне дотримання екологічних стандартів; максимальне застосування "зелених" технологій; максимальна реалізація принципів безбар'єрності; максимальна спрямованість на інтереси громад; максимальна прозорість – під час планування, використання коштів, відбору проєктів; а також – максимальне вкорінення проєкту відновлення у реальному економічному житті України, щоб результати відновлення працювали довгостроково, а отже, це створення робочих місць та нових виробництв в Україні; локалізація ваших бізнес-процесів в Україні", - зазначив він.

Одночасно, за його словами, йдеться не лише про відновлення "матерії життя", а й про інституційний розвиток. "Наша держава стала кандидатом на вступ до Європейського Союзу. Рух до набуття повноправного членства передбачає реформи. Але й відновлення України передбачає реформи", – сказав він.

"Ми маємо ще посилити наші інститути, ми маємо ще оновлювати стандарти життя. Наша мета в тому, щоб Україна стала не лише найвільнішою країною в Європі та найбільш зручною для життя та бізнесу, а й щоб ми швидше за всіх, хто рухався до Європейського Союзу, виконали політичну частину роботи", - заявив президент.

Зеленський зазначив, що Україна "зробила найбільшу реформу для країн європейської спільноти".

"І це найголовніша реформа. І ми її вже реалізували. Реформа міцності Європейського Союзу – це фактично реформа Європейського Союзу. Європейський Союз по-справжньому об'єднаний тепер завдяки нам, завдяки Україні. Завдяки нашій реформі ми актуалізували кожну з основних цінностей Європи. Також підтримка країнами НАТО нашої держави означає, що ми максимально об'єднали альянс. Такої об'єднаності альянсу не було десятки років", - сказав він.

На його думку, "відновлення України стане для нас усіх такою самою великою реформою, тому що ми всі разом об'єднаємо демократичний світ настільки, що кожен побачить: світогляд вільних людей завжди перемагає. Світ побачить, що ніхто ніколи не зможе досягти війною своєї мети".

Він наголосив, що "нам потрібно діяти вже зараз". "Відновити шкільне навчання, забезпечити медицину, дати переселенцям житло, гарантувати українцям роботу, захистити енергетику - це все важливо зараз, а особливо - напередодні зими", - наголосив він.

Тому, зазначив Зеленський, "Україна репрезентує два рівні дій: стратегічний – і це означає відновлення всієї країни, а також тактичний – і це означає необхідність уже зараз і швидко відновлювати все те, що можна відновити".

Теги: #відновлення #зеленський #лугано

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