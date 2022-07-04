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15:51 04.07.2022

Знищенням шкіл, лікарень та житлових будинків Росія хоче показати нездатність демократичної системи зберегти життєвий простір – Зеленський у Лугано

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Знищенням шкіл, лікарень та житлових будинків Росія хоче показати нездатність демократичної системи зберегти життєвий простір – Зеленський у Лугано

Росія своєю агресією хоче довести, що "нібито їй підвладна не просто територія, а життя як таке, і що нібито вона може вирішувати за всіх – чи буде у них життя взагалі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи у понеділок на конференції з відновлення країни у Лугано.

За його словами, "Росія знищує простір всього, що має значення для нас і для будь-якого вільного людського життя".

"За чотири місяці повномасштабного вторгнення в Україні знищено 2 102 освітніх об'єкти. Це школи, університети, дитячі садки… Коли російська армія застосовує артилерію проти дитячого садка чи скидає бомби на школу, вона ж руйнує не просто стіни, не просто будівлі. Це свідоме знищення освітнього простору, в якому відбувається соціалізація дітей, де люди вчаться бути людьми", - зазначив він.

"Навіщо Росії обстріли лікарні?" – поставив запитання президент, відповівши на нього: "Це маніфестація Росії, яка нібито здатна знищити саму можливість цивілізації для України – базову гуманність, яка є в кожній нормальній країні. Росія показує, що навіть лікувати, навіть народжувати дітей українці не зможуть".

За його словами, "це все – свідома тактика Росії, не просто обстріл, а ставка якраз в ідеологічному протистоянні. Держава-терорист сподівається, що такі руйнування стануть доказом нібито неспроможності демократичної системи та європейського вибору нашого народу дати людям не лише нормальне, а й взагалі – життя".

Він пояснив знищення житлових будинків бажанням окупантів "знищити весь цей простір життя – щоб убити в людях почуття, що вона вдома".

"Понад 12 мільйонів українців змушені були стати переселенцями через війну. А скільки з них все ж таки повернуться додому, навіть якщо буде, куди повернутися саме там, де жили раніше? Після такої жорстокої війни і таких варварських російських ударів для багатьох людей буде дуже складно знову знайти це почуття – відчуття справжнього дому", - наголосив Зеленський.

"Прагнення Росії в тому, щоб такі руїни і такі втрати нібито були "баченням" демократії та Європи. Цією агресією Росія хоче довести, що їй начебто підвладна не просто територія, а життя як таке, і що нібито вона може вирішувати за всіх – чи буде в них життя взагалі", - сказав він.

"Тому ця війна не просто наша, не просто локальна десь на сході Європи. Це напад Росії на все, що є цінністю для нас із вами. Тому й відновлення України – це не локальний проєкт, не проєкт одного народу, а спільне завдання демократичного світу, всіх країн, які можуть сказати про себе – ми є цивілізованими", - заявив президент.

Теги: #зеленський #лугано

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