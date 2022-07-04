Держприкордонслужба не фіксує ознак формування наступальних угруповань противника на кордоні з Білоруссю і прикордонними районами Брянської та Курської областей

Державна прикордонна служба України не фіксує ознак формування наступальних угруповань противника на кордоні з Білоруссю і прикордонними районами Брянської та Курської областей РФ, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Істотних змін в обстановці та характері діяльності Збройних сил Республіки Білорусь ми наразі не відзначаємо, цього також не відзначають Збройні сили України. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Підрозділи ЗС Республіки Білорусь на ротаційній основі продовжують виконувати завдання щодо прикриття білорусько-української ділянки кордону в межах Брестської та Гомельської областей", - сказав Демченко на брифінгу в Медіацентрі "Україна - Укрінформ" у Києві в понеділок.

За його словами, в прикордонних районах Білорусі Держприкордонслужба фіксує виконання інженерних робіт, інженерного облаштування, а також активно фіксується застосування ними з того боку кордону засобів радіоелектронної боротьби.

Демченко зазначив, що на придністровському сегменті кордону з Молдовою ситуація також не зазнала суттєвих змін.

"Ми разом з іншими складовими сектора безпеки та оборони продовжуємо посилено нести службу. Проводяться всі необхідні заходи щодо облаштування місць для несення служби військовослужбовцями, інженерно-технічне облаштування кордону та вживаються заходи щодо недопущення провокацій і будь-яких нестандартних ситуацій на цьому напрямку", - розповів він.

Спікер зазначив, що на кордоні з РФ у межах Чернігівської та Сумської областей РФ продовжує утримувати окремі підрозділи Збройних сил у прикордонних районах Брянської та Курської областей.

"Це робиться для демонстрації присутності та сковування дій підрозділів сил оборони України, однак, як і на кордоні з Білоруссю, ми не фіксуємо формування ворогом ударного угруповання для відновлення наступу на цьому напрямку", - наголосив він.

Демченко додав, що водночас Росія не припиняє обстрілювати території Чернігівщини та особливо Сумщини.

"Противник щодня відкриває вогонь із мінометів, артилерії, стрілецької зброї, також тривають випадки скидання вибухових пристроїв із безпілотників. Тільки за тиждень ми зафіксували понад 100 обстрілів цих територій, шість із яких - із застосуванням авіації, сім - із стрілецької зброї, а решта - це артилерія та міномети", - сказав він.