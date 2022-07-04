Події

12:02 04.07.2022

Папа Римський хотів би відвідати Київ та Москву після поїздки до Канади

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Папа Римський хотів би відвідати Київ та Москву після поїздки до Канади

Папа Римський Франциск хотів би відвідати Київ та Москву після закінчення своєї поїздки до Канади, яка запланована на кінець липня.

В інтерв'ю агентству Reuters Франциск розповів, що насамперед хотів би відвідати Москву для того, щоб послужити "справі миру" та схилити російське керівництво до припинення війни проти України.

"Я хотів би поїхати (до Києва), але спочатку хотів би поїхати до Москви... Можливо, після того, як я повернуся з Канади, мені вдасться поїхати в Україну. Але перше, що потрібно зробити, це поїхати в Росію, щоб спробувати якось допомогти. Проте я хотів би побувати в обох столицях", - зазначив Папа.

 

Теги: #папа_римський

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