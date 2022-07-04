"Міньйони" можуть стати найуспішнішим північноамериканським кінодебютом на День незалежності

Анімаційний фільм "Посіпаки: Становлення лиходія" (Minions: The Rise of Gru) заробив у північноамериканському прокаті $108,5 млн за минулі вихідні, а з урахуванням продажу квитків у неробочий понеділок дебют картини може стати найуспішнішим в історії на День незалежності, пише MarketWatch.

За оцінками Universal Pictures, за довгі вихідні збори нового мультфільму в США та Канаді можуть сягнути $127,9 млн. Наразі рекорд для вікенду на День незалежності належить картині 2011 року "Трансформери: Темний бік Місяця" - $115,9 млн.

"Це приголомшливий дебют. Фільм активно демонструють у всій Північній Америці, і на решті ринків показники виключно хороші", – сказав голова відділу дистрибуції в Universal Джим Орр.

Світові збори "Міньйонів" уже сягнули близько $202 млн.

Загалом франшиза "Нікчемний я" та її спіноф "Міньйони" стали справжньою золотою жилою для студії Universal. За весь час п'ять фільмів у цій серії заробили понад $3,7 млрд.