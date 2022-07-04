За добу на Харківщині внаслідок російської збройної агресії загинуло 3 мирних жителів

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині загинуло троє мирних жителів, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Усі загиблі - жителі села Безруки Дергачівської громади. Населений пункт росіяни обстрілювали з артилерії", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Протягом доби окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Ізюмського та Богодухівського районів області. Унаслідок обстрілів зруйновано житлові будинки, господарчі будівлі, гаражі та інші споруди.

Синєгубов повідомив також, що 4 липня о 4-й годині ранку російські окупанти завдали ракетного удару по Шевченківському району Харкова, їхньою мішенню стала загальноосвітня школа.

"Зараз рятувальники розбирають завали. Попередньо – постраждалих немає, у гімназії нікого не було", - зазначив Синєгубов.