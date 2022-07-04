На Дніпропетровщині через ворожі обстріли вибило вікна в дитячому садку

Через ворожі обстріли на Дніпропетровщині вибило вікна в дитячому садку, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"У Шестерні вибуховою хвилею вибило вікна у дитячому садку", - написав він у телеграм-каналі.

Також він поінформував, що ворог обстріляв з артилерії Зеленодольську та Широківську громаду, бив по містах і селах.

За його словами, люди не постраждали.

В інших районах області зараз спокійно.