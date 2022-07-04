Події

08:14 04.07.2022

На Дніпропетровщині через ворожі обстріли вибило вікна в дитячому садку

1 хв читати
На Дніпропетровщині через ворожі обстріли вибило вікна в дитячому садку

Через ворожі обстріли на Дніпропетровщині вибило вікна в дитячому садку, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"У Шестерні вибуховою хвилею вибило вікна у дитячому садку", - написав він у телеграм-каналі.

Також він поінформував, що ворог обстріляв з артилерії Зеленодольську та Широківську громаду, бив по містах і селах.

За його словами, люди не постраждали.

В інших районах області зараз спокійно.

 

 

 

Теги: #садок #обстріли #дніпропетровська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:41 04.07.2022
За добу неділі окупанти обстріляли Баштанський та Миколаївський райони на Миколаївщині, без постраждалих

За добу неділі окупанти обстріляли Баштанський та Миколаївський райони на Миколаївщині, без постраждалих

08:21 04.07.2022
Через ворожі обстріли в Харкові спалахнула школа, в області горіли СТО та поле пшениці

Через ворожі обстріли в Харкові спалахнула школа, в області горіли СТО та поле пшениці

07:30 04.07.2022
Збільшилась до 19 кількість поранених у результаті ворожих обстрілів Слов'янська

Збільшилась до 19 кількість поранених у результаті ворожих обстрілів Слов'янська

22:11 03.07.2022
Окупанти обстріляли дві громади у Криворізькому районі

Окупанти обстріляли дві громади у Криворізькому районі

21:28 03.07.2022
У Слов'янську загинули шестеро людей, серед них дитина, ще 15 поранено

У Слов'янську загинули шестеро людей, серед них дитина, ще 15 поранено

21:02 03.07.2022
Окупанти обстріляли Харківський район, троє мирних жителів загинули

Окупанти обстріляли Харківський район, троє мирних жителів загинули

20:13 03.07.2022
Бійці ЗС України збили 10-й ворожий БПЛА на Дніпропетровщині

Бійці ЗС України збили 10-й ворожий БПЛА на Дніпропетровщині

16:47 03.07.2022
У Зеленодольську внаслідок обстрілів постраждалих немає, зруйновані будинки, госпбудівлі та пошкоджений спорткомплекс – ДСНС

У Зеленодольську внаслідок обстрілів постраждалих немає, зруйновані будинки, госпбудівлі та пошкоджений спорткомплекс – ДСНС

16:02 03.07.2022
Окупанти обстріляли Краматорськ вранці, зруйновано готель - обладміністрація

Окупанти обстріляли Краматорськ вранці, зруйновано готель - обладміністрація

15:54 03.07.2022
Щонайменше шестеро людей загинули і 15 постраждали внаслідок обстрілу Слов'янська - ЗМІ

Щонайменше шестеро людей загинули і 15 постраждали внаслідок обстрілу Слов'янська - ЗМІ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти форсували р. Сіверський Донець, закріпилися у Лисичанську та взяли під контроль Золотарівку

Ворог веде штурмові дії на Слов'янському, Курахівському та Авдіївському напрямках

У результаті обстрілів Краматорська з РСЗВ "Смерч" поранено жінку, зруйновано будинки та школу – мер

Росія опинилася у найбільшій за 50 років кризі заради пропагандистської картинки

Україна повернеться на тимчасово втрачені території завдяки тактиці та сучасній зброї

ОСТАННЄ

Подоляк припустив чотири причини вибухів у російських містах

Окупанти обстріляли психоневрологічний інтернат на Сумщині

В Енергодарі помер водолаз, закатований російськими військовими

Окупанти форсували р. Сіверський Донець, закріпилися у Лисичанську та взяли під контроль Золотарівку

В акваторії Чорного моря в бойовій готовності знаходяться ворожі кораблі з 28 ракетами "Калібр"

Україна представить міжнародній спільноті 15 основних національних програм відновлення країни після війни

Ворог веде штурмові дії на Слов'янському, Курахівському та Авдіївському напрямках

Українців в окупованому Криму закликали саботувати примусову мобілізацію

Україна та Канада обговорили посилення російських санкцій і узгодили позиції напередодні зустрічі міністрів закордонних справ G-20

У результаті обстрілів Краматорська з РСЗВ "Смерч" поранено жінку, зруйновано будинки та школу – мер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА