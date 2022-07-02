Рятувальники ліквідували пожежу спортивної бази, яка виникла в результаті обстрілу у смт Первомайське Миколаївської області

Рятувальники у суботу ліквідували пожежу спортивної бази Будинку культури, яка виникла внаслідок ворожого обстрілу селища міського типу Первомайське у Миколаївській області, повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій України.

"2 липня внаслідок влучення боєприпасів та уламків від них виникла пожежа спортивної бази Будинку культури у смт Первомайське Миколаївського району. Про це рятувальникам повідомили о 10:17. Пожежні 16 державної пожежно-рятувальної частини 2 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України Миколаївській області ліквідували пожежу о 13.03 на площі 100 кв.м", - сказано в повідомленні, опублікованому на фейсбуці.

Зазначається, що "будівля врятована від повного знищення. Одночасно з цим об'єктом у цьому населеному пункті спалахнула суха трава, сміття та господарська споруда на території приватного домоволодіння. Пожежники загасили її на площі 80 кв.м. Причина виникнення та сама — влучення боєприпасів та уламків від них".