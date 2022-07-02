Події

20:22 02.07.2022

Двоє відпочивальників підірвалися на міні на пляжі на Одещині, одна людина загинула, одну – поранено

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Двоє відпочивальників підірвалися на міні на пляжі на Одещині, одна людина загинула, одну – поранено

Двоє чоловіків підірвалися на ворожій міні під час відпочинку на пляжі на Одещині, в результаті 1 особа загинула, 1 – поранена, повідомляє Одеська міська рада з посиланням на повідомлення від Оперативного Командування "Південь".

"На одному із пляжів Одещини чоловіча компанія вирішила відпочити, незважаючи на заборону і попередження про мінну небезпеку вздовж всього чорноморського узбережжя та прибережних вод. Під час запливу в морі один із відпочивальників підірвався на невстановленому вибуховому пристрої, його тіло витягли на берег без ознак життя. Другий плавець отримав контузію і легкі подряпини, від госпіталізації відмовився", - сказано у повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі у суботу ввечері.

 

 

 

Теги: #жертви #міна #одеська_область

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