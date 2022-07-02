Кількість загиблих і зниклих безвісти унаслідок ракетного удару по ТЦ "Амстор" становить 22 людини - мер

Кількість загиблих і зниклих безвісти внаслідок ракетного терористичного акту в ТЦ "Амстор"становить 22 людини, одна людина залишається зниклою безвісти, внаслідок російського ракетного удару по торговому центру "Амстор", повідомив мер міста Віталій Малецький.

"Останні дані по пошуково-рятувальної операції на місці теракту в ТЦ "Амстор": з 21 особи, які вважалися зниклими безвісти, експертизою встановлено тіла 20 загиблих, наразі одна людина залишається зниклою безвісти. Одна людина померла в лікарні. Таким чином на сьогодні кількість загиблих та зниклих безвісти внаслідок ракетного терористичного акту в ТЦ «Амстор» становить 22 особи", - написав він у Facebook.

Пошуково-рятувальна операція триває, залишається розібрати менше 10% завалів.

"Ніколи не пробачимо рашистів, помстимося за кожну невинно вбиту людину!", - додав мер.

Як повідомлялося, РФ 27 червня завдала ракетного удару по торгово-розважальному центру "Амстор" в Кременчуці Полтавської області, де в той момент було понад тисячу мирних жителів.

1 липня у Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомили, що станом на 20:00 у м.Кременчук обстежено та розібрано уламки будівельних конструкцій на 90% загальної площі ТЦ "Амстор".

Всього внаслідок ракетного удару загинули 19 осіб і постраждали 64 людини, з яких 26 - госпіталізовані. З початку робіт виявлено 29 фрагментів тіл.

Кременчуцька міська рада ухвалила рішення про збільшення до 100 тис. грн матеріальної допомоги сім'ям постраждалих внаслідок російського ракетного удару по ТЦ.