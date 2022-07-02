Події

14:03 02.07.2022

Кількість загиблих і зниклих безвісти унаслідок ракетного удару по ТЦ "Амстор" становить 22 людини - мер

2 хв читати
Кількість загиблих і зниклих безвісти унаслідок ракетного удару по ТЦ "Амстор" становить 22 людини - мер

Кількість загиблих і зниклих безвісти внаслідок ракетного терористичного акту в ТЦ "Амстор"становить 22 людини, одна людина залишається зниклою безвісти, внаслідок російського ракетного удару по торговому центру "Амстор", повідомив мер міста Віталій Малецький.

"Останні дані по пошуково-рятувальної операції на місці теракту в ТЦ "Амстор": з 21 особи, які вважалися зниклими безвісти, експертизою встановлено тіла 20 загиблих, наразі одна людина залишається зниклою безвісти. Одна людина померла в лікарні. Таким чином на сьогодні кількість загиблих та зниклих безвісти внаслідок ракетного терористичного акту в ТЦ «Амстор» становить 22 особи", - написав він у Facebook.

Пошуково-рятувальна операція триває, залишається розібрати менше 10% завалів.

"Ніколи не пробачимо рашистів, помстимося за кожну невинно вбиту людину!", - додав мер.

Як повідомлялося, РФ 27 червня завдала ракетного удару по торгово-розважальному центру "Амстор" в Кременчуці Полтавської області, де в той момент було понад тисячу мирних жителів.

1 липня у Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомили, що станом на 20:00 у м.Кременчук обстежено та розібрано уламки будівельних конструкцій на 90% загальної площі ТЦ "Амстор".

Всього внаслідок ракетного удару загинули 19 осіб і постраждали 64 людини, з яких 26 - госпіталізовані. З початку робіт виявлено 29 фрагментів тіл.

Кременчуцька міська рада ухвалила рішення про збільшення до 100 тис. грн матеріальної допомоги сім'ям постраждалих внаслідок російського ракетного удару по ТЦ.

 

Теги: #кременчук #амстор

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:01 02.07.2022
Рятувальники завершили розбір завалів у ТЦ "Амстор" у Кременчуці - ДСНС

Рятувальники завершили розбір завалів у ТЦ "Амстор" у Кременчуці - ДСНС

10:51 02.07.2022
Сім'ям загиблих у ТЦ "Амстор" виплатять по 100 тис. грн матеріальної допомоги - мер

Сім'ям загиблих у ТЦ "Амстор" виплатять по 100 тис. грн матеріальної допомоги - мер

21:03 01.07.2022
У Кременчуку знайдено ще один фрагмент тіла жертви ракетного удару по ТРЦ, розбір завалів проведено на 90%

У Кременчуку знайдено ще один фрагмент тіла жертви ракетного удару по ТРЦ, розбір завалів проведено на 90%

18:13 01.07.2022
Роботи з розбирання завалів зруйнованого внаслідок обстрілу окупантів ТРЦ у Кременчуці завершено на 88% - ДСНС

Роботи з розбирання завалів зруйнованого внаслідок обстрілу окупантів ТРЦ у Кременчуці завершено на 88% - ДСНС

16:31 01.07.2022
Ворожий літак із ракетою, що знищила ТЦ у Кременчуці, летів з аеродрому в Калузькій області – глава МВС

Ворожий літак із ракетою, що знищила ТЦ у Кременчуці, летів з аеродрому в Калузькій області – глава МВС

09:52 01.07.2022
Під завалами ТРЦ у Кременчуці виявлено 28 фрагментів тіл

Під завалами ТРЦ у Кременчуці виявлено 28 фрагментів тіл

16:07 30.06.2022
Під завалами ТРЦ у Кременчуці знайдено ще п'ять фрагментів тіл – ДСНС

Під завалами ТРЦ у Кременчуці знайдено ще п'ять фрагментів тіл – ДСНС

13:01 29.06.2022
Мерія Кременчука виплатить матеріальну допомогу сім'ям загиблих і постраждалих унаслідок ракетного удару по ТРЦ "Амстор"

Мерія Кременчука виплатить матеріальну допомогу сім'ям загиблих і постраждалих унаслідок ракетного удару по ТРЦ "Амстор"

10:28 29.06.2022
Роботи з розбору завалів зруйнованого внаслідок обстрілів ТРЦ у Кременчуці триватимуть ще кілька діб – голова Полтавської ОВА

Роботи з розбору завалів зруйнованого внаслідок обстрілів ТРЦ у Кременчуці триватимуть ще кілька діб – голова Полтавської ОВА

07:05 29.06.2022
Виручка касових апаратів у кременчуцькому ТРЦ "Амстор" у день теракту становила 2,9 млн грн - Гетманцев

Виручка касових апаратів у кременчуцькому ТРЦ "Амстор" у день теракту становила 2,9 млн грн - Гетманцев

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українська авіація завдала удару по ворожому опорному пункту в Миколаївській області

Ворог обстріляв цивільну інфраструктуру на Донецькому напрямку

Біля Лисичанська йдуть запеклі бої, проте місто не оточене – спікер Нацгвардії

Понад 10 тисяч маріупольців ув'язнені окупантами у в'язниці - міськрада

Подоляк: світ втомився не від підтримки України, він втомився від особистих "комплексів" Путіна

ОСТАННЄ

У західних та Вінницькій областях оголошено штормове попередження

Мігранти в Сербії на кордоні з Угорщиною влаштували перестрілку, є загиблий і поранені

Українська авіація завдала удару по ворожому опорному пункту в Миколаївській області

Ворог обстріляв цивільну інфраструктуру на Донецькому напрямку

У Павлограді зафіксовано "приліт", на місці працюють держслужби

У Павлограді зафіксовано "приліт", на місці працюють держслужби – міськрада

Біля Лисичанська йдуть запеклі бої, проте місто не оточене – спікер Нацгвардії

У Донецькій області комендантська година буде з 22:00 до 4:00 - ОВ

Понад 10 тисяч маріупольців ув'язнені окупантами у в'язниці - міськрада

Розроблено алгоритм дій щодо визнання особи зниклою безвісти

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА