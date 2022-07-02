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13:18 02.07.2022

Директора київської школи судитимуть за держзраду в обмін на посаду міністра освіти окупантів - Офіс генпрокурора

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Директора київської школи судитимуть за держзраду в обмін на посаду міністра освіти окупантів - Офіс генпрокурора

За держзраду судитимуть директора однієї з приватних шкіл Києва, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Розслідуванням встановлено, що обвинувачена до початку військової агресії РФ проти України працювала директором однієї з приватних столичних шкіл, мала проросійські погляди і підтримувала окупацію частини нашої держави. Вона співпрацювала з представником РФ, який брав участь у проведенні інформаційних акцій проти України і мав зв'язки зі спецслужбами країни-агресора", - йдеться в повідомленні ОГП в телеграм-каналі.

Жінка передавала інформацію про місцезнаходження ЗСУ та тероборони, а також про державних, політичних і культурних діячів України, які виступають проти російської агресії.

"У винагороду за співпрацю обвинуваченій обіцяли посаду міністра освіти при окупаційній владі", - наголошується в повідомленні.

Обвинувальний акт стосовно цієї громадянки за фактом державної зради в умовах воєнного стану (ч.2 ст. 111 КК України) направлено до суду.

Їй загрожує термін до 15 років або довічне ув'язнення.

 

Теги: #прокуратура #держзрада

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