Події

07:57 02.07.2022

У Пентагоні підтвердили відступ росіян зі Зміїного в результаті українських обстрілів

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У Пентагоні підтвердили відступ росіян зі Зміїного в результаті українських обстрілів

У Пентагоні підтвердили відступ росіян з о. Зміїний у Чорному морі в результаті професійних обстрілів з боку ЗСУ.

"Міністерство оборони не вірить, що Росії можна довіряти, говорячи, що її відступ з острова Зміїний (у чорноморській зоні України) був жестом доброї волі. Ми розглядаємо цю подію як те, що українці дуже успішно чинили значний тиск на росіян, зокрема за допомогою ракет "Гарпун", які вони нещодавно придбали, для нападу на корабель постачання. Коли ви розумієте, наскільки безплідний і пустельний острів Зміїний, ви розумієте важливість. Таким чином, українці дуже ускладнили росіянам можливість підтримувати свої операції (і) зробили їх дуже вразливими для українських ударів. Тому, звичайно ж, Росія залишила острів", – заявив високопосадовець Міністерства оборони США, відповідаючи на питання преси Пентагону стосовно Росії та України.

Він зазначив, що в результаті Україні стало набагато легше захищати Одесу і в майбутньому мати можливість відкрити морські шляхи без контролю Росії над островом Зміїний.

За словами чиновника, завдяки нещодавнім постачанням високомобільних артилерійських ракетних систем зі США, українські сили досягли гарних успіхів у застосуванні цих артилерійських систем більшої дальності, зокрема для ураження російських командних пунктів.

 

 

 

Теги: #пентагон #росія #зміїний

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