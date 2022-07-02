Події

07:53 02.07.2022

За добу окупанти поранили п’ятьох цивільних на Донеччині, серед них 11-річна дитина

1 хв читати
За добу окупанти поранили п’ятьох цивільних на Донеччині, серед них 11-річна дитина

За п'ятницю російські окупанти під час обстрілу Бахмута поранили 5 цивільних, серед них 11-річну дитину, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Щонайменше 5 поранених – наслідок сьогоднішніх обстрілів Бахмута. Вранці росіяни обстріляли місто з гармат, удень – завдали авіаудару. Серед поранених – 11-річна дитина", - написав Кириленко у телеграм-каналі.

Глава ОВА наголосив, що всі злочини росіян в Україні свідомі та цілеспрямовані.

Він також зазначив, що евакуація – єдиний вихід для цивільних.

 

 

 

Теги: #жертви #війна #донецька_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:42 02.07.2022
Російські війська за добу обстріляли 11 населених пунктів Донецької області авіацією, ракетами ЗРК "С-300", РСЗВ "Град", "Ураган", "Смерч" - поліція

Російські війська за добу обстріляли 11 населених пунктів Донецької області авіацією, ракетами ЗРК "С-300", РСЗВ "Град", "Ураган", "Смерч" - поліція

11:01 02.07.2022
За добу в Харківській області від ворожих обстрілів постраждали 4 мирних жителя - Синєгубов

За добу в Харківській області від ворожих обстрілів постраждали 4 мирних жителя - Синєгубов

09:36 02.07.2022
Втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять вже понад 35 870 людей особового складу - Генштаб ЗСУ

Втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять вже понад 35 870 людей особового складу - Генштаб ЗСУ

09:31 02.07.2022
Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 344 дитини і понад 640 поранені - Офіс генпрокурора

Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 344 дитини і понад 640 поранені - Офіс генпрокурора

08:51 02.07.2022
Слов'янськ 1 липня обстріляли касетними снарядами, в результаті загинуло четверо та поранено семеро людей

Слов'янськ 1 липня обстріляли касетними снарядами, в результаті загинуло четверо та поранено семеро людей

08:13 02.07.2022
Минулої доби від обстрілів на Донеччині загинуло четверо людей, 12 – поранено

Минулої доби від обстрілів на Донеччині загинуло четверо людей, 12 – поранено

21:03 01.07.2022
У Кременчуку знайдено ще один фрагмент тіла жертви ракетного удару по ТРЦ, розбір завалів проведено на 90%

У Кременчуку знайдено ще один фрагмент тіла жертви ракетного удару по ТРЦ, розбір завалів проведено на 90%

19:02 01.07.2022
Російські окупанти продовжують обстрілювати позиції ЗСУ на Донбасі та в південних областях, завдають ракетних ударів по цивільних об'єктах у всій країні

Російські окупанти продовжують обстрілювати позиції ЗСУ на Донбасі та в південних областях, завдають ракетних ударів по цивільних об'єктах у всій країні

15:57 01.07.2022
Війна прискорила старіння українців – Ляшко

Війна прискорила старіння українців – Ляшко

13:59 01.07.2022
Кількість жертв ракетного удару по Одещині зросла до 20 осіб - ДСНС

Кількість жертв ракетного удару по Одещині зросла до 20 осіб - ДСНС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Подоляк: світ втомився не від підтримки України, він втомився від особистих "комплексів" Путіна

Російські війська за добу обстріляли 11 населених пунктів Донецької області авіацією, ракетами ЗРК "С-300", РСЗВ "Град", "Ураган", "Смерч" - поліція

Втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять вже понад 35 870 людей особового складу - Генштаб ЗСУ

Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 344 дитини і понад 640 поранені - Офіс генпрокурора

Слов'янськ 1 липня обстріляли касетними снарядами, в результаті загинуло четверо та поранено семеро людей

ОСТАННЄ

У тимчасово окупованій Чаплинці проводяться масові обшуки – ГУР Міноборони України

Директора київської школи судитимуть за держзраду в обмін на посаду міністра освіти окупантів - Офіс генпрокурора

У західних, Житомирській та Вінницькій областях у неділю очікується короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град

Рятувальники продовжать розбирати завали в житловому будинку і будівлі бази відпочинку в Одеській області, куди вдарили російські ракети - ДСНС

Близько 48 тисяч вибухонебезпечних предметів знешкодили сапери на Київщині

Стартувала реєстрація електронних кабінетів для випускників 11 класів – Міносвіти

Подоляк: світ втомився не від підтримки України, він втомився від особистих "комплексів" Путіна

У Чернігівській області прикордонники виявили диск з документами військової частини РФ, що воювала проти України

Сім'ям загиблих у ТЦ "Амстор" виплатять по 100 тис. грн матеріальної допомоги - мер

Тимошенко проінспектував відновлення об'єктів цивільної інфраструктури Житомирщини, які постраждали від російської агресії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА