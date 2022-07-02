За добу окупанти поранили п’ятьох цивільних на Донеччині, серед них 11-річна дитина

За п'ятницю російські окупанти під час обстрілу Бахмута поранили 5 цивільних, серед них 11-річну дитину, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Щонайменше 5 поранених – наслідок сьогоднішніх обстрілів Бахмута. Вранці росіяни обстріляли місто з гармат, удень – завдали авіаудару. Серед поранених – 11-річна дитина", - написав Кириленко у телеграм-каналі.

Глава ОВА наголосив, що всі злочини росіян в Україні свідомі та цілеспрямовані.

Він також зазначив, що евакуація – єдиний вихід для цивільних.