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20:41 01.07.2022

Україна звернулася до Туреччини у зв'язку із заходом до її порту судна з окупованого Бердянська – посол

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Україна звернулася до Туреччини у зв'язку із заходом до її порту судна з окупованого Бердянська – посол

Судно з окупованого російськими військами Бердянська Запорізької області зайшло до турецького порту, у зв'язку з чим Україна звернулася до Туреччини за вжиттям невідкладних заходів, повідомляє посол України в Туреччині Василь Боднар.

"До порту Карасу увійшов корабель Zhibek Zholy із окупованого Бердянська. На підставі листа Офісу генпрокурора звернулися до турецької сторони вжити невідкладних заходів. Є хороша комунікація і тісна співпраця з органами влади ТР. Переконаний, що прийняті рішення запобігають спробам порушення суверенності", написав Боднар у фейсбуці.

 

 

 

Теги: #судно #туреччина #бердянськ

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