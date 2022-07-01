Україна звернулася до Туреччини у зв'язку із заходом до її порту судна з окупованого Бердянська – посол

Судно з окупованого російськими військами Бердянська Запорізької області зайшло до турецького порту, у зв'язку з чим Україна звернулася до Туреччини за вжиттям невідкладних заходів, повідомляє посол України в Туреччині Василь Боднар.

"До порту Карасу увійшов корабель Zhibek Zholy із окупованого Бердянська. На підставі листа Офісу генпрокурора звернулися до турецької сторони вжити невідкладних заходів. Є хороша комунікація і тісна співпраця з органами влади ТР. Переконаний, що прийняті рішення запобігають спробам порушення суверенності", написав Боднар у фейсбуці.