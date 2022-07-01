Співробітники ДСНС врятували 8 людей, зокрема 3 дітей, які постраждали внаслідок ракетного обстрілу будівель у Сергіївці

Співробітники Держслужби України з надзвичайних ситуацій врятували з постраждалих у п'ятницю внаслідок ракетного обстрілу будівель у Сергіївці (Одеська обл.) вісьмох людей, зокрема трьох дітей, повідомляє пресслужба ДСНС.

"Врятовано вісьмох людей, зокрема трьох дітей (семеро осіб – житловий будинок, з них троє дітей та одна людина – база відпочинку)", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що станом на 17:05 відомо про те, що загинула 21 людина (16 осіб – житловий будинок та п'ятеро – база відпочинку, з них одна дитина), постраждали 39 осіб, їх госпіталізовано (38 людей - житловий будинок, з них шестеро дітей та одна людина – база відпочинку).

Роботи з ліквідації наслідків обстрілів тривають, на місці події працюють психологи ДСНС.

"До робіт залучено 237 осіб та 53 од. техніки, з них від ДСНС - 146 осіб та 18 од. техніки", - підсумували у відомстві.