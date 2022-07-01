Події

16:16 01.07.2022

До 21 особи збільшилася кількість загиблих на Одещині – речник ОВА

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До 21 особи збільшилася кількість загиблих на Одещині – речник ОВА

До 21 людини зросла кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по смт Сергіївка Одеської області, повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Братчук.

Як повідомив він в ефірі загальнонаціонального телемарафону в п'ятницю, станом на зараз кількість жертв зросла до 21.

"Серед цих 21 людини є загиблий хлопчик 12 років", - сказав він.

Кількість постраждалих, за його інформацією, не збільшилась.

Теги: #одеська_область

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