До 21 особи збільшилася кількість загиблих на Одещині – речник ОВА

До 21 людини зросла кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по смт Сергіївка Одеської області, повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Братчук.

Як повідомив він в ефірі загальнонаціонального телемарафону в п'ятницю, станом на зараз кількість жертв зросла до 21.

"Серед цих 21 людини є загиблий хлопчик 12 років", - сказав він.

Кількість постраждалих, за його інформацією, не збільшилась.