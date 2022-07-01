Рятувальники завершили пошукові роботи в багатоповерхівці Миколаєва, куди влучила російська ракета

Станом на 14:30 1 липня завершено пошукові роботи у п'ятиповерховому житловому будинку в одному з районів міста Миколаєва, а також завершено розбір конструктивних елементів зруйнованої будівлі, куди вранці 29 червня влучила російська ракета.

Як повідомило ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, підрозділи оперативно-рятувальної служби загалом деблокували з-під завалів тіла вісьмох загиблих.

"Унаслідок надзвичайної ситуації постраждало шестеро осіб. Наразі рятувальники допомагають громадянам евакуювати з квартир вціліле майно", - йдеться в повідомленні у фейсбуці.

Як повідомлялося, російські окупанти вранці 29 червня вкотре завдали масованого ракетного удару по Миколаєву, одна з ракет влучила в багатоповерховий житловий будинок.