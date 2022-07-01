Події

15:50 01.07.2022

Рятувальники завершили пошукові роботи в багатоповерхівці Миколаєва, куди влучила російська ракета

1 хв читати
Рятувальники завершили пошукові роботи в багатоповерхівці Миколаєва, куди влучила російська ракета

Станом на 14:30 1 липня завершено пошукові роботи у п'ятиповерховому житловому будинку в одному з районів міста Миколаєва, а також завершено розбір конструктивних елементів зруйнованої будівлі, куди вранці 29 червня влучила російська ракета.

Як повідомило ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, підрозділи оперативно-рятувальної служби загалом деблокували з-під завалів тіла вісьмох загиблих.

"Унаслідок надзвичайної ситуації постраждало шестеро осіб. Наразі рятувальники допомагають громадянам евакуювати з квартир вціліле майно", - йдеться в повідомленні у фейсбуці.

Як повідомлялося, російські окупанти вранці 29 червня вкотре завдали масованого ракетного удару по Миколаєву, одна з ракет влучила в багатоповерховий житловий будинок.

Теги: #миколаїв #будинок

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:20 01.07.2022
Росіяни випустили вранці по Миколаєву орієнтовно десять ракет, одне підприємство сильно зруйновано, інші мають незначні пошкодження - мер

Росіяни випустили вранці по Миколаєву орієнтовно десять ракет, одне підприємство сильно зруйновано, інші мають незначні пошкодження - мер

08:25 01.07.2022
Збільшилася кількість загиблих у результаті ранкового ворожого ракетного обстрілу Миколаєва в середу

Збільшилася кількість загиблих у результаті ранкового ворожого ракетного обстрілу Миколаєва в середу

07:27 01.07.2022
У Житомирі рятувальники ліквідували пожежу приватного будинку

У Житомирі рятувальники ліквідували пожежу приватного будинку

08:44 30.06.2022
Кількість загиблих від ракетного удару по Миколаєву в середу зросла до шести людей, кількість поранених – до шести

Кількість загиблих від ракетного удару по Миколаєву в середу зросла до шести людей, кількість поранених – до шести

18:22 29.06.2022
Кількість жертв ракетного удару по Миколаєву в середу досягла 5, травмовано двох рятувальників

Кількість жертв ракетного удару по Миколаєву в середу досягла 5, травмовано двох рятувальників

11:14 29.06.2022
Кількість загиблих цивільних унаслідок обстрілів Миколаєва в середу зросла до чотирьох

Кількість загиблих цивільних унаслідок обстрілів Миколаєва в середу зросла до чотирьох

10:13 29.06.2022
Унаслідок обстрілу житлового будинку в Миколаєві зруйновано квартири в одному під'їзді з 3-го по 5-й поверх

Унаслідок обстрілу житлового будинку в Миколаєві зруйновано квартири в одному під'їзді з 3-го по 5-й поверх

08:08 29.06.2022
Двоє людей загинули, троє поранені в результаті ранкового ракетного удару по Миколаєву

Двоє людей загинули, троє поранені в результаті ранкового ракетного удару по Миколаєву

07:27 29.06.2022
Окупанти обстріляли Миколаїв, влучили у житлову багатоповерхівку, йдуть рятувальні роботи

Окупанти обстріляли Миколаїв, влучили у житлову багатоповерхівку, йдуть рятувальні роботи

06:54 29.06.2022
Вранці у Миколаєві пролунали потужні вибухи

Вранці у Миколаєві пролунали потужні вибухи

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

До 21 особи збільшилася кількість загиблих на Одещині – речник ОВА

Кількість жертв ракетного удару по Одещині зросла до 20 осіб - ДСНС

Рада призначила Лубінця на посаду омбудсмена

Ми маємо готуватися до переговорів щодо членства в ЄС - Зеленський

Кількість жертв ракетного удару по Одещині зросла до 19 осіб - голова ДСНС

ОСТАННЄ

На українському будівельному ринку очікують дефіциту продукції металопрокату, мінеральної вати та віконних профілів

Ворожий літак із ракетою, що знищила ТЦ у Кременчуці, летів з аеродрому в Калузькій області – глава МВС

Харківщина зазнала понад 40 обстрілів за тиждень – К.Тимошенко

До 21 особи збільшилася кількість загиблих на Одещині – речник ОВА

Війна прискорила старіння українців – Ляшко

Республіка Корея виділяє $3 млн на зміцнення стійкості України - ПРООН

У НАТО підтримали рішення Болгарії щодо висилки 70 російських співробітників посольства

"Київхліб" з початку війни надав гуманітарну допомогу Київській області на понад 50 млн грн

Фінляндія не змінюватиме законів на догоду Туреччині - глава МЗС

ЄСПЛ зобов'язав РФ поважати права всіх українських військовополонених та надавати їм медичну допомогу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА