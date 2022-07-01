РФ могла замінувати підступи до Зміїного, ситуація навколо острова відстежується - Держприкордонслужба

РФ могла замінувати підступи до острова Зміїний, наразі ситуація навколо острова відстежується, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Ситуація на цьому напрямку навколо острова залишається ще напруженою, адже ворог міг замінувати підступи до острова. Наразі триває робота щодо відстеження ситуації навколо острова, але я сподіваюся, що прикордонники найближчим часом або коли це стане можливим, повернуться на цей клаптик української землі для того, щоб продовжити обороняти нашу державу", - сказав Демченко на брифінгу у Медіацентрі "Україна" у п'ятницю.