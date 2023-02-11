Події

11:09 11.02.2023

Окупанти вночі скинули 4 авіабомби на острів Зміїний

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Російська авіація двічі атакувала територію Одеської області в ніч на суботу, повідомляється на сторінці Оперативного командування "Південь" у Facebook.

"Намагаючись створити панічні настрої серед населення прикордонних з Молдовою і невизнаним Придністров'ям районів, рашисти направили по розташованій там критичній інфраструктурі ракети повітряного базування. Двома Су-24М ворог здійснив бомбардування острова Зміїний, скинувши 4 авіабомби. А з берегового ракетного комплексу з території тимчасово окупованого Криму застосував 3 протикорабельні ракети "Онікс", якими влучив у прибережну зону", - йдеться в повідомленні.

Людських втрат і постраждалих внаслідок обстрілів немає.

Водночас в оперативному командуванні "Південь" нагадали, що Чорноморське узбережжя залишається зоною оборони і підвищеної небезпеки, зокрема мінної.

Теги: #зміїний #авіабомби

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