На Зміїному острові відбуваються роботи з розмінування території

Україна виконує дослідження та розмінування острова Зміїний, повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"В ході операції ГУР МО проведено роботи з дослідження й рекогносцирування території та підземних укріплень острова Зміїний. Виконано інженерні роботи з розмінування", - поінформувало ГУР у середу в телеграм-каналі.

У повідомленні наголошується, що на острові виявлено та вилучено зразки озброєння і техніки противника - системи наведення та управління, БПЛА "Орлан-10", системи ПЗРК, гранатомети, вогнемети, стрілецьке озброєння, журнали ведення бойових дій, особисті документи військових РФ, електронні носії інформації.

На острові встановлено український прапор замість "рашистського триколору".

У ГУР Міноборони також розповіли, що на Зміїному українські захисники знайшли та евакуювали на материкову територію, підконтрольну Україні, кота, який декілька місяців прожив в окупації.