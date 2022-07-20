Події

11:29 20.07.2022

На Зміїному острові відбуваються роботи з розмінування території

1 хв читати
На Зміїному острові відбуваються роботи з розмінування території

Україна виконує дослідження та розмінування острова Зміїний, повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"В ході операції ГУР МО проведено роботи з дослідження й рекогносцирування території та підземних укріплень острова Зміїний. Виконано інженерні роботи з розмінування", - поінформувало ГУР у середу в телеграм-каналі.

У повідомленні наголошується, що на острові виявлено та вилучено зразки озброєння і техніки противника - системи наведення та управління, БПЛА "Орлан-10", системи ПЗРК, гранатомети, вогнемети, стрілецьке озброєння, журнали ведення бойових дій, особисті документи військових РФ, електронні носії інформації.

На острові встановлено український прапор замість "рашистського триколору".

У ГУР Міноборони також розповіли, що на Зміїному українські захисники знайшли та евакуювали на материкову територію, підконтрольну Україні, кота, який декілька місяців прожив в окупації.

Теги: #зміїний #розмінування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:26 19.07.2022
Усі населені пункти Київщині обстежили на наявність вибухонебезпечних предметів, на перевірку територій за їх межами підуть роки – голова обладміністрації

Усі населені пункти Київщині обстежили на наявність вибухонебезпечних предметів, на перевірку територій за їх межами підуть роки – голова обладміністрації

21:42 13.07.2022
На переговорах у Стамбулі дійшли суттєвої згоди з питань, пов'язаних із механізмами контролю, системою координації, питаннями розмінування - Гутерреш

На переговорах у Стамбулі дійшли суттєвої згоди з питань, пов'язаних із механізмами контролю, системою координації, питаннями розмінування - Гутерреш

07:11 08.07.2022
Нехай тепер кожен російський капітан бачить український прапор на о. Зміїному

Нехай тепер кожен російський капітан бачить український прапор на о. Зміїному

15:06 07.07.2022
РФ розміновує акваторії портів "Бердянськ" і "Маріуполь" з метою відновлення їх повноцінного функціонування - Міноборони

РФ розміновує акваторії портів "Бердянськ" і "Маріуполь" з метою відновлення їх повноцінного функціонування - Міноборони

14:38 07.07.2022
Над Зміїним підняли український прапор, підтверджено знищення на острові близько 30 одиниць техніки РФ - ОК "Південь"

Над Зміїним підняли український прапор, підтверджено знищення на острові близько 30 одиниць техніки РФ - ОК "Південь"

13:53 04.07.2022
На острові Зміїному встановлено прапор України

На острові Зміїному встановлено прапор України

07:50 03.07.2022
Глава Київської ОВА: Частина акваторій водосховищ області залишається нерозмінованою

Глава Київської ОВА: Частина акваторій водосховищ області залишається нерозмінованою

07:57 02.07.2022
У Пентагоні підтвердили відступ росіян зі Зміїного в результаті українських обстрілів

У Пентагоні підтвердили відступ росіян зі Зміїного в результаті українських обстрілів

21:28 01.07.2022
Зеленський обговорив із президентом Чилі питання розмінування

Зеленський обговорив із президентом Чилі питання розмінування

21:06 01.07.2022
Окупанти завдали авіаудару фосфорними бомбами по Зміїному

Окупанти завдали авіаудару фосфорними бомбами по Зміїному

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Головному залізничнику окупованої Херсонської області повідомлено про підозру в колабораціонізмі

Унаслідок ранкового обстрілу Харкова загинули щонайменше три мирних жителі, зокрема дитина

Ворог минулої доби втратив 200 військових, 9 танків, 13 бронемашин, літак

Зеленська: Українському народу вручили Премію дисидента з прав людини від Меморіального фонду жертв комунізму у Вашингтоні

Двоє людей загинуло, ще девять поранено в результаті російського обстрілу житлового кварталу в Нікополі

ОСТАННЄ

Унаслідок збройної агресії РФ на Харківщині 48 дітей убито, 151 дитину поранено - прокуратура

Двоє жителів тимчасово окупованого Шевченкового на Харківщині збирали для загарбників інформацію про українських захисників та допомагали вивозити зерно до РФ - прокуратура

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ закликало білоруських військовослужбовців не виконувати злочинних наказів та не вступати у війну з Україною

Єрмак обговорив зі співголовою Комітету з міжнародних відносин Сенату США Рішем інтенсифікацію постачання зброї в Україну

США нададуть Україні додаткові $169 млн гуманітарної допомоги

В Естонії дозволили анулювати громадянство, набуте в порядку натуралізації, зокрема за участь у війні проти України на боці РФ

Росіяни обстріляли 15 населених пунктів Донеччини, зруйновано 56 цивільних об'єктів

Головному залізничнику окупованої Херсонської області повідомлено про підозру в колабораціонізмі

У найближчі дві доби на Лівобережжі України очікуються дощі та грози

За уточненими даними, внаслідок обстрілу Харкова 3 людей загинуло, 2 поранені

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА