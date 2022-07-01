Події

09:27 01.07.2022

На Харківщині через ворожі обстріли горіли промислові об'єкти – ДСНС

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На Харківщині через ворожі обстріли горіли промислові об'єкти – ДСНС

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативні виїзди, 12 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема чотирьох пожеж, зумовлених обстрілами.

"Три пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися в Ізюмському районі Харківської області, ще одна в Індустріальному у м. Харкові. Горіли промислові об'єкти і трави на відкритій території", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Піротехніки ДСНС ліквідували десять ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Як повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, 30 червня ворожих ракетних та артилерійських атак зазнав Індустріальний район Харкова, а також низка населених пунктів (села Сороківка, Калинове, Малинівка, Андріївка, смт Печеніги та Чкалівське). Внаслідок обстрілу було пошкоджено приватні житлові будинки, приміщення підприємства та акціонерного товариства з видобутку газу. Співробітники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти опрацювали понад 20 фактів пошкодження будинків та інших споруд унаслідок обстрілів та пожеж.

Окрім того, за добу правоохоронці разом із військовими перевірили на блокпостах понад 1 400 транспортних засобів для виявлення правопорушень. Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлено 15 осіб для перевірки їх можливої причетності до співпраці з російськими окупантами.

Теги: #харківська_область #обстріл

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