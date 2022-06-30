Експравоохоронець здав загарбникам списки колишніх колег і був призначений "начальником відділу поліції" у Вовчанську

Колишньому правоохоронцю, який добровільно перейшов на бік загарбників і став "начальником відділу поліції" у тимчасово окупованому Вовчанську Харківської області, заочно оголошено про підозру у державній зраді, скоєній в умовах воєнного стану (ч.2 ст.111 КК України).

"Досудовим розслідуванням встановлено, що у тимчасово окупованому Вовчанську Чугуївського району колишній правоохоронець добровільно перейшов на бік країни-агресора. Чоловік передав окупантам списки правоохоронців, які покинули територію міста та тих, хто залишився", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними досудового слідства, підозрюваний також закликав своїх колишніх колег наслідувати його приклад і звинувачував у війні українську сторону. Після того, як правоохоронці зняли прапор РФ із будівлі поліції у Вовчанську та підняли прапор України, підозрюваний з окупантами приїхав до них додому та провів "обшук". Наприкінці квітня окупанти призначили його начальником так званого відділу поліції у Вовчанську.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводять слідчі другого слідчого відділу теруправління ДБР, розташованого у Полтаві, оперативний супровід – другий оперативний відділ ТУ ДБР у Полтаві, УСБУ у Харківській області та Харківське управління департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України. Процесуальне керівництво здійснює Харківська облпрокуратура.