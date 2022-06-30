У Маріуполі вичерпано практично всі запаси продуктів харчування і товарів першої необхідності - Міноборони

За інформацією української розвідки, в Маріуполі, а також у більшості захоплених РФ територій України вичерпано практично всі запаси продуктів харчування і товарів першої необхідності, нові постачання з Росії не здійснюються, повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Наша розвідка повідомляє, що в Маріуполі, так само, як і в більшості захоплених російськими загарбниками українських територій, практично всі запаси продуктів харчування, а також товарів першої необхідності вичерпано, і нові постачання з Росії не здійснюються", - сказав Мотузяник на брифінгу в Медіацентрі "Україна - Укрінформ" у Києві в четвер.

Він зазначив, що порівняно з початком червня відзначається значне зростання цін на основні групи товарів і зменшення обсягів так званої гуманітарної допомоги населенню.

"При цьому Росія активізує заходи, спрямовані на русифікацію захоплених територій. Особлива увага приділяється виведенню з обігу української гривні та збільшенню обсягів рублевої маси, а також нав'язуванню місцевому населенню російських практик діяльності в усіх сферах життя", - повідомив речник.