Байден: Найближчими днями США оголосять про додаткові $800 млн допомоги Україні

Президент США Джо Байден заявляє, що найближчими днями США оголосять про додаткову допомогу Україні розміром $800 млн для України.

Про це він заявив на пресконференції, яка відбулася у Мадриді після саміту НАТО. "Ми надали Україні майже $7 млрд допомоги у безпековій сфері відтоді, як я обійняв цю посаду. У наступні кілька днів ми маємо намір оголосити $800 млн більше", - сказав Байден.

За словами американського президента, ця допомога включатиме для України "нові західні протиповітряні системи, більше артилерії та боєприпасів, радарні системи для артилерії, додаткові боєприпаси для HIMARS, зенітні установки". "Ми вже надали Україні, і ще більше HIMARS надійде в країну", - додав Байден.