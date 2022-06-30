Під завалами ТРЦ у Кременчуці знайдено ще п'ять фрагментів тіл – ДСНС

Рятувальники, які розбирають завали на місці ТРЦ "Амстор" у Кременчуці, знайшли нові фрагменти тіл, повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 15.20 на місці проведення аварійно-рятувальних робіт на території ТЦ "Амстор" додатково виявлено п'ять фрагментів тіл. Загалом від початку робіт виявлено 22 фрагменти тіл", - зазначається у повідомленні у фейсбуці.

Як повідомлялося, Росія 27 червня завдала ракетного удару по торговельно-розважальному центру "Амстор" у Кременчуці Полтавської області, де на той момент перебувала понад тисяча мирних жителів. Станом на 29 червня кількість постраждалих становить 65, загинули 18 людей.