Механізм формування Реєстру олігархів запущено - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив про запуск механізму формування Реєстру олігархів, коментуючи введення президентом України Володимиром Зеленським у дію відповідного рішення РНБО.

"Запущено механізм формування Реєстру олігархів. Президент Зеленський затвердив положення (указ президента від 29.06.2022), яке встановлює порядок формування та ведення реєстру", - написав Данілов у твіттері в четвер.

Як повідомлялося, Зеленський увів у дію рішення РНБО від 29 червня "Про затвердження Положення про Реєстр осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів), порядок його формування та ведення". Відповідний указ №459/2022 від 29 червня оприлюднено на сайті глави держави, він набуває чинності з дня опублікування. Контроль за його виконанням покладено на секретаря РНБО.

Відповідно до положення, реєстр вестимуть в електронній формі, для його ведення в апараті РНБО буде визначено структурні підрозділи, на які покладаються повноваження із забезпечення виконання функцій власника та адміністратора реєстру.

Відомості про олігархів вноситиме створювач подання через електронний кабінет, які включатимуть, зокрема, їхні паспортні реквізити, адресу реєстрації, перелік юридичних осіб, бенефіціаром яких він є, перелік фізичних осіб, до виборчих фондів яких олігарх робив внески, а також обґрунтування визнання особи олігархом. Користувачами реєстру з правом доступу до нього будуть, крім адміністраторів, створювачі подань, декларанти, реєстратори, співробітники власника та адміністратора реєстру, голова, секретар і члени РНБО, а також уповноважені працівники інших державних органів.

Джерело: https://twitter.com/OleksiyDanilov/status/1542453986430750720