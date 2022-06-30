Події

15:13 30.06.2022

Механізм формування Реєстру олігархів запущено - Данілов

2 хв читати
Механізм формування Реєстру олігархів запущено - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив про запуск механізму формування Реєстру олігархів, коментуючи введення президентом України Володимиром Зеленським у дію відповідного рішення РНБО.

"Запущено механізм формування Реєстру олігархів. Президент Зеленський затвердив положення (указ президента від 29.06.2022), яке встановлює порядок формування та ведення реєстру", - написав Данілов у твіттері в четвер.

Як повідомлялося, Зеленський увів у дію рішення РНБО від 29 червня "Про затвердження Положення про Реєстр осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів), порядок його формування та ведення". Відповідний указ №459/2022 від 29 червня оприлюднено на сайті глави держави, він набуває чинності з дня опублікування. Контроль за його виконанням покладено на секретаря РНБО.

Відповідно до положення, реєстр вестимуть в електронній формі, для його ведення в апараті РНБО буде визначено структурні підрозділи, на які покладаються повноваження із забезпечення виконання функцій власника та адміністратора реєстру.

Відомості про олігархів вноситиме створювач подання через електронний кабінет, які включатимуть, зокрема, їхні паспортні реквізити, адресу реєстрації, перелік юридичних осіб, бенефіціаром яких він є, перелік фізичних осіб, до виборчих фондів яких олігарх робив внески, а також обґрунтування визнання особи олігархом. Користувачами реєстру з правом доступу до нього будуть, крім адміністраторів, створювачі подань, декларанти, реєстратори, співробітники власника та адміністратора реєстру, голова, секретар і члени РНБО, а також уповноважені працівники інших державних органів.

Джерело: https://twitter.com/OleksiyDanilov/status/1542453986430750720

Теги: #рнбо #олігархи #данілов

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:58 30.06.2022
Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо формування реєстру олігархів

Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо формування реєстру олігархів

15:39 27.06.2022
Російська армія запозичила тактику залякування у нацистів часів Другої світової – Данілов

Російська армія запозичила тактику залякування у нацистів часів Другої світової – Данілов

11:19 19.06.2022
Цін на бензин, які були до війни, вже не буде - Данілов

Цін на бензин, які були до війни, вже не буде - Данілов

07:26 19.06.2022
Ситуація на південному сході напружена, але Україна тримає оборону – Данілов

Ситуація на південному сході напружена, але Україна тримає оборону – Данілов

20:44 18.06.2022
Данілов заявив, що якщо зупинять війну, то суспільство піде на війну без уряду

Данілов заявив, що якщо зупинять війну, то суспільство піде на війну без уряду

12:45 18.06.2022
Частина олігархів активно допомагає Україні в умовах війни – секретар РНБО

Частина олігархів активно допомагає Україні в умовах війни – секретар РНБО

12:24 18.06.2022
Лендліз для України ще не починався – Данілов

Лендліз для України ще не починався – Данілов

22:03 16.06.2022
Зеленський доручив перевірити готовність до можливого повторного вторгнення російських військ із Білорусі в чотирьох областях України - Данілов

Зеленський доручив перевірити готовність до можливого повторного вторгнення російських військ із Білорусі в чотирьох областях України - Данілов

12:05 14.06.2022
Секретар РНБО обговорив із делегацією КМЄС прикордонну співпрацю, кібербезпеку та розслідування злочинів РФ

Секретар РНБО обговорив із делегацією КМЄС прикордонну співпрацю, кібербезпеку та розслідування злочинів РФ

19:12 20.05.2022
Кабмін вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо впровадження санкцій проти Малі, Південного Судану та ЦАР

Кабмін вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо впровадження санкцій проти Малі, Південного Судану та ЦАР

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Байден: Найближчими днями США оголосять про додаткові $800 млн допомоги Україні

Україна розриває дипвідносини із Сирією без розриву консульських відносин – МЗС

Українські підрозділи не планують відступу від Лисичанська, противник успіху не має - Генштаб ЗСУ

КС визнав конституційною процедуру спецконфіскації

Біля Маріуполя, ймовірно, підірвався російський десантний катер – речник Одеської ОВА

ОСТАННЄ

У Маріуполі вичерпано практично всі запаси продуктів харчування і товарів першої необхідності - Міноборони

Кількість жертв унаслідок ворожого удару по багатоповерхівці в Миколаєві зросла до 7 осіб - ДСНС

Білорусь відправила чергову партію боєприпасів для потреб окупаційних військ РФ - Генштаб ЗСУ

Через втрати в Україні РФ знімає зі зберігання озброєння та військову техніку, зокрема і з найвіддаленіших регіонів - Міноборони

Байден: Найближчими днями США оголосять про додаткові $800 млн допомоги Україні

Україна розриває дипвідносини із Сирією без розриву консульських відносин – МЗС

ЗСУ не спостерігають і не передбачають відкриття другого фронту на харківському напрямку

Під завалами ТРЦ у Кременчуці знайдено ще п'ять фрагментів тіл – ДСНС

Українські підрозділи не планують відступу від Лисичанська, противник успіху не має - Генштаб ЗСУ

У планах ЗСУ є встановлення безпосереднього фізичного контролю над Зміїним, наразі Україна його контролює за допомогою зброї - Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА