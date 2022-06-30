Залужний: Острів Зміїний звільнено від російських окупантів
Російські окупанти залишили острів Зміїний, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.
"Не витримавши вогню наших артилерійських, ракетних та авіаційних ударів, окупанти залишили острів Зміїний", - написав Залужний у четвер у телеграмі.
Він подякував захисникам Одеської області, "які вжили максимальних заходів для звільнення стратегічно важливої ділянки".
"Низький уклін конструкторам та виробникам української самохідної гаубиці "Богдана", яка відіграла важливу роль у звільненні острова. Подяка іноземним партнерам за надані засоби ураження", - наголосив Залужний.