Окупанти обстріляли вранці Сумський район, жертв та руйнувань немає - голова ОВА

Російські окупанти обстріляли територію Юнаківської об'єднаної територіальної громади Сумського району Сумської області вранці у четвер, жертв немає, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Сумська область. Ніч на 30 червня була тихою: ворог вогонь не відкривав. Але ранок у Юнаківській громаді розпочався з чотирьох пострілів із САУ. Жертв та руйнувань, на щастя, немає", - написав Живицький у телеграмі у середу.