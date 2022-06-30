Події

10:56 30.06.2022

Окупанти обстріляли вранці Сумський район, жертв та руйнувань немає - голова ОВА

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Окупанти обстріляли вранці Сумський район, жертв та руйнувань немає - голова ОВА

Російські окупанти обстріляли територію Юнаківської об'єднаної територіальної громади Сумського району Сумської області вранці у четвер, жертв немає, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Сумська область. Ніч на 30 червня була тихою: ворог вогонь не відкривав. Але ранок у Юнаківській громаді розпочався з чотирьох пострілів із САУ. Жертв та руйнувань, на щастя, немає", - написав Живицький у телеграмі у середу.

Теги: #обстріл #сумська_область

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