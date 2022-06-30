Минулої доби українська авіація вразила командно-спостережний пункт ворога, два склади боєприпасів, техніку та живу силу ворога

Минулої доби українська авіація вразила командно-спостережний пункт противника, 2 склади боєприпасів, склад ракетно-артилерійського озброєння, техніку та живу силу ворога, повідомляє Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

"29 червня ударна авіація Повітряних Сил Збройних Сил України здійснила до двадцяти групових авіаударів по позиціях російських окупаційних військ за різними напрямками. Штурмовики Су-25 і бомбардувальники Су-24 вразили командно-спостережний пункт ворога, два склади боєприпасів, склад ракетно-артилерійського озброєння, знищили техніку та живу силу ворога", - сказано у повідомленні, опублікованому в фейсбуці у четвер уранці.