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06:43 30.06.2022

В Україні розроблять публічну карту дій щодо інтеграції з ЄС

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В Україні розроблять публічну карту дій щодо інтеграції з ЄС

В Україні буде розроблено публічну карту дій щодо інтеграції до Європейського Союзу, її представлять 1 липня, заявив президент України Володимир Зеленський.

Як наголосив глава держави, "не втрачати жодного тижня у відносинах із Європейським Союзом - завдання України після набуття статусу держави-кандидата в ЄС".

"Ми постійно будемо всупереч війні та всім складнощам робити те, що наближає нас до повноправного членства в Європейському Союзі. Держава матиме відповідний документ - чітку карту дій, яку зможе перевірити будь-який громадянин і громадянка України на предмет того, що необхідно зробити державним інституціям, щоб ми свою частину роботи на шляху до ЄС виконали", - заявив Зеленський у відеозверненні у ніч проти четверга.

За його словами, документ буде представлено вже 1 липня.

Теги: #єс #карта #інтеграція #розробка

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