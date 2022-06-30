В Україні розроблять публічну карту дій щодо інтеграції з ЄС

В Україні буде розроблено публічну карту дій щодо інтеграції до Європейського Союзу, її представлять 1 липня, заявив президент України Володимир Зеленський.

Як наголосив глава держави, "не втрачати жодного тижня у відносинах із Європейським Союзом - завдання України після набуття статусу держави-кандидата в ЄС".

"Ми постійно будемо всупереч війні та всім складнощам робити те, що наближає нас до повноправного членства в Європейському Союзі. Держава матиме відповідний документ - чітку карту дій, яку зможе перевірити будь-який громадянин і громадянка України на предмет того, що необхідно зробити державним інституціям, щоб ми свою частину роботи на шляху до ЄС виконали", - заявив Зеленський у відеозверненні у ніч проти четверга.

За його словами, документ буде представлено вже 1 липня.