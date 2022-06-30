Події

06:41 30.06.2022

Підписання транспортного безвізу з ЄС дасть змогу наростити експорт українських товарів - Зеленський

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Підписання транспортного безвізу з ЄС дасть змогу наростити експорт українських товарів - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підписання транспортного безвізового режиму з Європейським Союзом дасть змогу наростити експорт українських товарів.

"Тиждень тому наша держава набула статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. А вже сьогодні зроблено черговий крок на шляху до членства. Дуже практичний крок. Підписано транспортне безвіз. Це угода, яка усуває бар'єри для українських перевізників. Більше не потрібно чекати на дозволи на вантажні перевезення", - заявив Зеленський у відеозверненні у ніч проти четверга.

"Це дасть змогу значно наростити експорт українських товарів автомобільним транспортом", - наголосив він.

Теги: #транспорт #україна #безвіз

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