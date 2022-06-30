Події

06:38 30.06.2022

Унаслідок обстрілів пошкоджено магістральний газопровід у Запорізькій області, без газу залишаться Енергодар, Мелітополь, Дніпрорудне

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Унаслідок обстрілів пошкоджено магістральний газопровід у Запорізькій області, без газу залишаться Енергодар, Мелітополь, Дніпрорудне

Унаслідок ворожих обстрілів пошкоджено магістральний газопровід у районі с. Мирне Пологівського району Запорізької області.

Згідно з повідомленням від Запорізької обласної військової адміністрації у середу ввечері, газопостачання перервано в Оріхівському районі. "Найближчими днями без газу залишаться міста Мелітополь, Енергодар, Василівка, Дніпрорудне та інші населені пункти Василівського та Мелітопольського районів".

У ЗОВА зазначають, що ще до пошкодження МГ унаслідок терористичних дій російських військових без газу залишалося понад 80 тис. абонентів у 109 населених пунктах області.

 

Теги: #газопровід #обстріл #запорізька

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