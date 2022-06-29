Вантажівки для ЗСУ, куплені у Великій Британії, вирушили до України, готується друга партія

Перша партія з 12 вантажівок Leyland DAF 45.150, придбаних коштом волонтерів та Фонду Порошенка, вирушила до України з Великої Британії, повідомив народний депутат, п'ятий президент України Петро Порошенко.

Порошенко також зазначив, що вже внесли заставу за другу партію із 16 вантажівок, повідомила пресслужба партії "Європейська солідарність".

"Частина автомобілів обладнані кранами для завантажування крупнокаліберних боєприпасів і РСЗО - вручну не натягаєшся. Ми з Мариною сподіваємось, що вже через тиждень ці машинки будуть на фронті", - сказав Порошенко.

Він подякував усім волонтерам, хто приєднався до цього проєкту і продовжує допомагати армії. Як відомо, Фонд Порошенка традиційно подвоює суму, зібрану волонтерами ГО "Справа Громад" та "Res_Publika. Брати по зброї".