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17:14 29.06.2022

Столтенберг: Уперше з часів холодної війни НАТО зміцнює передові позиції

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Столтенберг: Уперше з часів холодної війни НАТО зміцнює передові позиції

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що союзники альянсу ухвалили рішення, спрямовані на посилення позицій.

"Сьогодні лідери НАТО вирішили докорінно змінити нашу оборону і стримування, щоб відреагувати на нову реальність безпеки. Ми підсилимо нашу передову оборону. Ми посилимо наші бойові групи у східній частині альянсу до рівня бригади (стандарт бригади НАТО від 3.200 до 5.500), ми трансформуємо Сили реагування НАТО та збільшимо чисельність сил підвищеної готовності до більше ніж 300 тисяч осіб", - повідомив він у середу в Мадриді на пресконференції після завершення першої сесії роботи саміту НАТО.

Крім того, за словами генсека, союзники домовилися розмістити заздалегідь більшу кількість обладнання та запасів військового спорядження, більше засобів передового розгортання, таких як протиповітряна оборона, посилити управління та контроль йй удосконалити плани оборони із заздалегідь зазначеними силами для захисту конкретних союзників. "Уперше з часів холодної війни ми маємо такі плани із заздалегідь визначеними силами. Вони працюватимуть разом із національними збройними силами та ознайомляться з місцевістю, об'єктами та заздалегідь розміщеними запасами, щоб ми могли посилитися ще швидше", - пояснив він зміст цього рішення.

Теги: #нато #столтенберг

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