Голова ОВА: Понад 360 жителів Запорізької області перебувають у полоні у росіян, близько 150 із них – у заручниках

Понад 360 жителів Запорізької області перебувають у полоні в російських окупантів і близько 150 із них – у заручниках, заявив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Шість посадовців місцевого самоврядування у полоні до останнього часу залишалися. Загалом наш кризовий центр, який займається безпосередньо цим питанням, станом на вчорашній вечір нараховував 368 таких осіб, із них 149, якщо мені не зраджує пам'ять, залишаються ще в заручниках. Не в полоні, а в заручниках, тому що це терористи, вони взяли в заручники, а це не військові", – сказав він на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ у середу.

Водночас Старух зауважив, що перший заступник міського голови міста Енергодара Іван Самойдюк та міський голова міста Дніпрорудного Євген Матвєєв усе ще перебувають у заручниках.

"Про Матвєєва – менше інформації. Вони перебувають (у заручниках – ІФ) із березня. Ми намагалися ставити їх у список для обміну, але, на жаль, поки що їх не обміняно", – уточнив глава ОВА.

Водночас, за його словами, майже 80 днів перебуває в заручниках 16-річний син голови Запорізької районної держадміністрації Олега Буряка, а також ще двоє неповнолітніх. "З Іваном Малєєвим (головою Кирилівської селищної ради – ІФ), думаю, найближчим часом проінформуємо вас про позитивне завершення цієї історії", – додав Старух.

Джерело: https://youtu.be/NJcpHuhu-CA