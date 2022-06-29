Події

14:21 29.06.2022

Голова ОВА: Понад 360 жителів Запорізької області перебувають у полоні у росіян, близько 150 із них – у заручниках

1 хв читати
Голова ОВА: Понад 360 жителів Запорізької області перебувають у полоні у росіян, близько 150 із них – у заручниках

Понад 360 жителів Запорізької області перебувають у полоні в російських окупантів і близько 150 із них – у заручниках, заявив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Шість посадовців місцевого самоврядування у полоні до останнього часу залишалися. Загалом наш кризовий центр, який займається безпосередньо цим питанням, станом на вчорашній вечір нараховував 368 таких осіб, із них 149, якщо мені не зраджує пам'ять, залишаються ще в заручниках. Не в полоні, а в заручниках, тому що це терористи, вони взяли в заручники, а це не військові", – сказав він на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ у середу.

Водночас Старух зауважив, що перший заступник міського голови міста Енергодара Іван Самойдюк та міський голова міста Дніпрорудного Євген Матвєєв усе ще перебувають у заручниках.

"Про Матвєєва – менше інформації. Вони перебувають (у заручниках – ІФ) із березня. Ми намагалися ставити їх у список для обміну, але, на жаль, поки що їх не обміняно", – уточнив глава ОВА.

Водночас, за його словами, майже 80 днів перебуває в заручниках 16-річний син голови Запорізької районної держадміністрації Олега Буряка, а також ще двоє неповнолітніх. "З Іваном Малєєвим (головою Кирилівської селищної ради – ІФ), думаю, найближчим часом проінформуємо вас про позитивне завершення цієї історії", – додав Старух.

Джерело: https://youtu.be/NJcpHuhu-CA

Теги: #полон #запорізька_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:43 24.06.2022
Ворог обстріляв Запорізьку область, попередньо пошкоджено об'єкти інфраструктури

Ворог обстріляв Запорізьку область, попередньо пошкоджено об'єкти інфраструктури

15:54 18.06.2022
Пілот збитого вранці російського літака вижив, його взято в полон - 72 ОМБр

Пілот збитого вранці російського літака вижив, його взято в полон - 72 ОМБр

11:22 18.06.2022
Російські окупанти проводять масову передислокацію військ у Запорізькій області

Російські окупанти проводять масову передислокацію військ у Запорізькій області

11:12 18.06.2022
В окупованій Михайлівці Запорізької області дезертирували одразу 60 російських військових

В окупованій Михайлівці Запорізької області дезертирували одразу 60 російських військових

21:57 17.06.2022
Зеленський повідомив про звільнення з полону українського парамедика Юлії Паєвської ("Тайри")

Зеленський повідомив про звільнення з полону українського парамедика Юлії Паєвської ("Тайри")

07:13 17.06.2022
У Запорізькій області виникла пожежа на хімічному заводі

У Запорізькій області виникла пожежа на хімічному заводі

16:17 13.06.2022
Окупанти захопили 54 вантажні вагони з аглорудою Запорізького ЗРК та викрали "КамАЗ"

Окупанти захопили 54 вантажні вагони з аглорудою Запорізького ЗРК та викрали "КамАЗ"

11:22 12.06.2022
У Запорізькій області СБУ викрила шахраїв, які вимагали гроші у громадян за нібито звільнення їх рідних із ворожого полону

У Запорізькій області СБУ викрила шахраїв, які вимагали гроші у громадян за нібито звільнення їх рідних із ворожого полону

14:10 11.06.2022
Ворог обстріляв житлові будинки Оріхова, травмована одна людина – Запорізька ОВА

Ворог обстріляв житлові будинки Оріхова, травмована одна людина – Запорізька ОВА

20:54 10.06.2022
У чотирьох районах Запорізької області вводиться подовжена комендантська година

У чотирьох районах Запорізької області вводиться подовжена комендантська година

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна може розраховувати на підтримку НАТО стільки, скільки це потрібно - Столтенберг за підсумками засідання саміту із Зеленським

Россия является главной угрозой безопасности в евроатлантическом регионе – Стратегическая концепция НАТО

Росія є головною загрозою безпеці в євроатлантичному регіоні - Стратегічна концепція НАТО

Росія має припинити війну проти України, а Білорусь – співучасть у війні – декларація саміту НАТО

Створена США міжнародна група REPO заблокувала російські активи на $30 млрд - Мінфін США

ОСТАННЄ

Україна може розраховувати на підтримку НАТО стільки, скільки це потрібно - Столтенберг за підсумками засідання саміту із Зеленським

Россия является главной угрозой безопасности в евроатлантическом регионе – Стратегическая концепция НАТО

Росія є головною загрозою безпеці в євроатлантичному регіоні - Стратегічна концепція НАТО

Росія має припинити війну проти України, а Білорусь – співучасть у війні – декларація саміту НАТО

Суд заарештував майно громадянина РФ на 1,3 млрд грн за ухилення від сплати податків - БЕБ

Понад 5,5 млн ВПО повернулися до своїх будинків в Україні - МОМ

Якщо українське зерно не буде звільнено, світові загрожує голод - речник МЗС

Створена США міжнародна група REPO заблокувала російські активи на $30 млрд - Мінфін США

Лондон упровадив санкції проти заступника начальника Генштабу РФ Рудського

Львівська митниця змінила формат роботи через черги з охочих ввезти авто на пільгових умовах

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА