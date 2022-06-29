Роботи з розбору завалів зруйнованого внаслідок обстрілів ТРЦ у Кременчуці триватимуть ще кілька діб – голова Полтавської ОВА

Роботи з розбору завалів будівлі ТРЦ "Амстор" у Кременчуці, зруйнованої внаслідок обстрілу російських окупантів у понеділок, триватимуть іще кілька діб, заявив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"Роботи (з розбору завалів – ІФ-У) ще триватимуть близько двох-трьох діб. Щодо ідентифікації тіл, то це залежить від лабораторій. Протягом тижня сподіваємося, що буде у нас інформація з цього питання", - сказав Лунін в ефірі національного телемарафону в середу.

У свою чергу в Держслужбі України з надзвичайних ситуацій повідомляють, що рятувальники розібрали й обстежили близько 75% уламків будівлі.

"Унаслідок обстрілу ТЦ загинули 18 людей (з яких одна людина померла в лікарні), під час розбору завалів виявлено вісім фрагментів людських тіл. По медичну допомогу звернулася 61 особа, з них 26 було госпіталізовано до лікарні інтенсивного лікування", - уточнили у ДСНС.

Там додали, що 29 червня о 04:12 під час підготовки до демонтажу залізобетонних плит сталося зміщення однієї з них, внаслідок чого дістали травм двоє співробітників Держслужби. Наразі вони перебувають у лікарні.

До робіт із розбирання завалів залучено 392 особи та 65 од. техніки, з них від ДСНС - 195 осіб та 47 од. техніки (ТРО - 30 осіб; НГУ - 40 осіб; комунальні служби 110 осіб, 13 од. техніки, НПУ - 14 осіб та 4 од. техніки, швидка медична допомога - 3 особи та 1 од. техніки).