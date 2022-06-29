Російська армія минулої доби втратила в Україні 200 військовослужбовців, 5 танків і 16 бронемашин

Російська армія протягом минулої доби втратила в Україні 200 військовослужбовців, 5 танків, 16 бронемашин, 3 артилерійські системи, 3 РСЗВ, 4 безпілотники та 3 крилаті ракети, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.06 орієнтовно становлять: особового складу - близько 35450 (+200) осіб ліквідовано; танків - 1572 (+5) од., бойових броньованих машин - 3720 (+16) од., артилерійських систем - 781 (+3) од., РСЗВ - 246 (+3) од., засобів ППО - 103 (+1) од., літаків - 217 (+0) од., гелікоптерів - 185 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 640 (+4), крилатих ракет - 142 (+3), кораблів/катерів - 14 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн - 2598 (+9) од., спеціальної техніки - 61 (+0)", - ідеться в повідомленні.

Найбільших втрат протягом минулої доби противник зазнав на Бахмутському напрямку.