Двоє людей загинули, троє поранені в результаті ранкового ракетного удару по Миколаєву

Двоє людей загинуло, ще троє поранено внаслідок ранкового обстрілу Миколаєва, також поранення отримав рятувальник, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Після удару по багатоповерховому будинку наразі 3 поранених, 2 загиблих. Також поранення отримав співробітник ДСНС", - написав він у телеграм-каналі.

Раніше мер Миколаєва Олександр Сенкевич повідомив, що вранці у місті пролунали потужні вибухи. Пізніше він уточнив, що одна з ракет влучила у житлову багатоповерхівку.