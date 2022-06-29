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07:37 29.06.2022

"Укртрансбезпека" заявляє про атаку російських хакерів і плани відновити роботу найближчим часом

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"Укртрансбезпека" заявляє про атаку російських хакерів і плани відновити роботу найближчим часом

Російські хакери 28 червня, після 10 години за київським часом, атакували ресурси Державної служби України з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпека"), які забезпечують роботу прикордонної інфраструктури: dsbt.gov.ua, сервер Системи "Шлях" – shlyah. dsbt.gov.ua та eis.dsbt.gov.ua, сервер електронної пошти та документообігу ДСБТ, йдеться у повідомленні відомства у телеграмі.

"Наразі рух пасажирських автобусів і вантажних транспортних засобів здійснюється без використання зазначених систем. Роботу цифрових сервісів буде відновлено в найближчі три години", - зазначила "Укртрансбезпека".

Вона зазначила, що DDoS-атаки були організовані хакерськими угрупованнями РФ, на початку атаки навантаження на ресурси датацентру зросло з 50 запитів/сек до 12 тис. запитів/сек, а в пікові моменти доходило до 30 тис. запитів/сек.

"Для захисту даних від несанкціонованого втручання та їх витоку було закрито доступ до Системи "Шлях", бази даних заявок на перетин кордону водіями "18 – 60", реєстрів Ліцензіатів та МС, реєстру дозволів на міжнародні перевезення та реєстру поїздок ЄКМТ", – констатує відомство.

Воно зазначило, що оскільки перепустка через державний кордон здійснюється з використанням Системи "Шлях", рух автотранспорту на міжнародних пунктах пропуску був утруднений протягом 6 годин.

"Команда Мінінфраструктури, "Укртрансбезпеки" та Держприкордонслужби України вживають усіх заходів для відновлення роботи всіх систем та забезпечення безперешкодного проїзду автотранспорту через пункти пропуску. Дякую всім перевізникам за розуміння та підтримку", – наголошується в повідомленні.

 

 

 

Теги: #хакери #проблема #укртрансбезпека

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