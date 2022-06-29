Особисті дані всіх відповідальних за терор російських військових буде встановлено

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські правоохоронні органи встановлять усі особисті дані військових, відповідальних за терор проти мирного населення.

"Правоохоронні органи та розвідка України роблять усе, щоб установити всіх російських військових, які відповідальні за терор проти наших міст. Прізвища, обличчя і вся інформація про кожного з цих терористів будуть відомі світові", - сказав він у традиційному відеозверненні в ніч із вівторка на середу.

"Ніхто з них не зможе уникнути відповідальності, і персональних санкцій для цих осіб буде недостатньо. Вирок суду і тюрма – це мінімум, на який вони заслуговують", - заявив президент.

Окремо він зупинився на "відповідальності тих російських пропагандистів, які брешуть про цей терор і намагаються виправдати дії російської армії. Кожен із вас також буде покараний".

"Ми маємо всі докази того, що роблять російські військові проти наших людей", - сказав він.

Зеленський заявив, що удар по торговельному центру в Кременчуці був навмисним. "Очевидно, що такий був наказ. Очевидно, що такі координати отримали російські вбивці для цієї ракети. Вони хотіли вбити якнайбільше людей у мирному місті, у звичайному торговельному центрі", - сказав він, показавши наприкінці звернення відео з камер спостереження влучення ракети в торговельний центр.