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21:58 28.06.2022

Порошенко закликав депутатів німецького Бундестагу надати Україні більше зброї та спільно притягти до відповідальності керівництво РФ

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Порошенко закликав депутатів німецького Бундестагу надати Україні більше зброї та спільно притягти до відповідальності керівництво РФ

П'ятий президент України, народний депутат (фракція "Європейська солідарність") Петро Порошенко разом з іншими депутатами від політсили провів зустріч у німецькому Бундестагу з Комітетом з європейських справ на чолі з Антоном Гофрейтером.

Як повідомляє пресслужба "Євросолідарності", Порошенко закликав німецьких партнерів суттєво збільшити постачання зброї до України, посилити санкції проти Росії та допомогти притягти путінський режим до відповідальності за злочини проти нашого народу.

"Щойно відбулася спільна сесія представників «Європейської Солідарності» і Комітету у справах Європи німецького парламенту. Ми отримали повну підтримку депутатів всіх фракцій – від християнських демократів і соціалістів до зелених. Я думаю, не в останню чергу тому, що німецький народ підтримує Україну. І сьогодні Берлін повний українських прапорів. Україна має використати це вікно можливостей", – сказав Порошенко на брифінгу за підсумками зустрічі у Бундестагу.

За його словами, українцям необхідно "руйнувати путінський наратив".

"Коли путін каже, що постачання зброї Україні є розпалюванням війни, – він бреше так само, як бреше стосовно будь-яких міжнародних позицій. Брехня путіна є елементом гібридної війни", - наголосив п'ятий президент.

Він уточнив, що Україна нині "потребує трьох речей – зброї, зброї та зброї". "Перша зброя є – це німецька артилерія, одна з найкращих у світі самохідних німецьких гаубиць Panzerhaubitze 2000. Сьогодні йдеться про постачання першої дюжини. Прийнято рішення, що Німеччина буде забезпечувати фінансування, щоб інші країни постачали нам саме це озброєння, вирішувати питання щодо танків. Застосовувати нові додаткові санкції, активно реагувати на злочини росії – аж до того, що вона буде посилати своїх слідчих, щоб прискорити розслідування воєнних злочинів РФ, для того, щоб російські ублюдки опинилися якнайшвидше за гратами", – наголосив Порошенко.

Нардеп також наголосив на важливості лідерства Німеччини в Європейському Союзі, яка забезпечує єдність та солідарність з Україною. "Ми обговорили допомогу Німеччини в питаннях поглиблення реформ, необхідних для вступу України в Євросоюз. Бо статус кандидата, який ми отримали 23-го червня, має бути підкріплений фактично щотижневими діями у запровадження реформ. І план реформ був також узгоджений сьогодні. Я дуже сподіваюсь, що він буде реалізований", – зазначив Порошенко.

Підбиваючи підсумки дводенних переговорів у Берліні, Порошенко зазначив, що питання постачання зброї в Україну, посилення санкцій проти росії та фінансова підтримка української економіки були у центрі уваги всіх зустрічей.

Він також наголосив, що допомагаючи Україні, Європа та вільний світ рятують себе від загарбницьких планів путіна.

"На всіх наших зустрічах у Берліні йшлося про те, що вони мають інвестувати гроші в Україну для забезпечення власної безпеки. Ключовий лозунг – допоможіть нам врятувати вас. І це було червоною стрічкою на всіх зустрічах, які відбулися вчора і сьогодні", – резюмував п'ятий президент.

 

 

 

Теги: #нардеп #зброя #німеччина

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