Події

20:46 28.06.2022

Ворог продовжує атакувати Ізмаїльський район Одеської області крилатими ракетами типу "Онікс", було випущено ще п’ять ракет

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Ворог продовжує атакувати Ізмаїльський район Одеської області крилатими ракетами типу "Онікс", було випущено ще п’ять ракет

Ворог продовжує атакувати Ізмаїльський район Одеської області крилатими ракетами типу "Онікс", після ранкового знищення було випущено ще 5 ракет по береговій лінії упродовж дня, повідомляє Одеська міськрада з посиланням на оперативне командування "Південь".

"Ворог продовжує атакувати Ізмаїльський район Одеської області крилатими ракетами типу "Онікс". Після ранкового знищення ще п'ять ракет було випущено по береговій лінії протягом дня. Обійшлося без суттєвих руйнувань і постраждалих саме тому, що доступ до узбережжя в цій місцевості закрито", - сказано у повідомленні в телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #атака #ракети #одеська_область

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