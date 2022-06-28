Події

19:12 28.06.2022

У результаті ворожих обстрілів у вівторок на Харківщині двоє загиблих, є поранені

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У результаті ворожих обстрілів у вівторок на Харківщині двоє загиблих, є поранені

Упродовж дня російські окупаційні війська знову обстрілювали Харків і населені пункти області, є поранені та загиблі серед мирного населення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Вдень російські терористи, інакше їх не назвеш, знову обстріляли Харків. У результаті обстрілів госпіталізували 5 людей... 1 цивільну госпіталізовано в Циркунах. На жаль, 2 людини загинули", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він зазначив, що попри безперервні ворожі обстріли необхідності масової та організованої евакуації з Харкова немає.

"Стосовно евакуації людей з Харкова: такої необхідності наразі немає. Передумов щодо прямого штурму міста немає. Наші ЗСУ тримають позиції на північному та північно-східному напрямках. Захисники перебувають під постійним вогнем, окупанти мали спроби прориву, зокрема на північному і північно-східному напрямках. Нещодавно така спроба була. Однак ворог успіхів не мав", - написав Синєгубов.

Водночас він зазначив, що перебувати на вулицях небезпечно – окупанти обстрілюють Харків, зокрема і з РСЗВ, які б'ють на 40 км, а це відстань від обласного центру до кордону. "Тому окупанти можуть обстрілювати з території Росії. Наші військові контролюють ситуацію, наземної загрози для Харкова наразі немає. Сил ворога недостатньо для прориву оборони. ЗСУ готові до всіх можливих дій окупантів, тому Харків під надійним захистом", - підсумував Синєгубов.

 

 

 

Теги: #харків #поранені #обстріли

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