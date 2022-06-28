ЄС розпочинає постачання понад 90 вантажівок підвищеної прохідності для підтримки ЗСУ

Євросоюз розпочинає постачання понад 90 вантажівок підвищеної прохідності для підтримки Збройних сил України, повідомило представництво ЄС в Україні.

Логістичне обладнання є частиною ширшої допомоги на суму 31 млн євро, затвердженої 2 грудня на підтримку України. ЄС розпочав постачання ЗСУ понад 90 вантажівок підвищеної прохідності в рамках Європейського фонду миру. Вантажівки надано для підтримки медичних, інженерних та матеріально-технічних підрозділів ЗСУ", - йдеться у пресрелізі на сайті представництва у вівторок.

Наголошується, що ця допомога підвищить загальну стійкість України та допоможе зміцнити здатність її Збройних сил. Зокрема, йдеться про надання медичного обладнання, зокрема польового госпіталю, інженерного обладнання - інструментів розмінування, предметів для підрозділів матеріально-технічного забезпечення, вантажівок та інших засобів, і обладнання для підвищення можливостей кіберзахисту.