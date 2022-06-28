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15:14 28.06.2022

На нових окупованих територіях зафіксовано понад 100 фактів цілеспрямованого знищення української мови - мовний омбудсмен

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На нових окупованих територіях зафіксовано понад 100 фактів цілеспрямованого знищення української мови - мовний омбудсмен

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявляє, що на нових окупованих після 24 лютого територіях зафіксовано понад 100 фактів, що свідчать про цілеспрямоване знищення української мови у різних сферах суспільного життя.

"За даними з відкритих джерел нами зафіксовано понад 100 фактів, які свідчать про цілеспрямоване винищення державної мови в різних сферах суспільного життя, фактичне позбавлення права громадян на користування, вивчення та навчання українською мовою, дискримінацію та репресії щодо осіб, які публічно проявляють свою українську національну ідентичність, зокрема через спілкування українською мовою. Це може свідчити про плановану асиміляційну політику окупаційного режиму", - йдеться у повідомленні пресслужби мовного омбудсмена.

Зазначається, що 33% порушень у сфері реклами, 22% - освіти, 13% - культури, 13% - медіасфери, 5% - документообігу та 15% в інших сферах.

"Акти лінгвоциду супроводжуються погрозами, залякуванням, застосуванням фізичної сили, психологічним тиском, обмеженням волі, викраденням, тортурами, вбивствами, іншими злочинами проти громадян України", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, зафіксовано: 12 фактів, що мають ознаки лінгвоциду у сфері телебачення та радіомовлення (відключення українських ресурсів та мовлення російських каналів); 33 факти лінгвоциду в рекламі та публічному інформуванні (демонтаж україномовних вивісок, покажчиків, меморіальних дошок); 22 факти у сфері освіти (переведення шкіл на російську мову, звільнення персоналу шкіл за відмову переходу на російські програми навчання); 13 фактів у сфері культури (проведення культурних заходів російською мовою, вилучення україномовних книжок із бібліотек); 20 фактів у сфері документообігу та інших сферах (переведення документообігу на російську мову, перейменування вулиць).

"Отже, системне впровадження з боку окупантів політики лінгвоциду на окупованих територіях та в районах ведення бойових дій - це злочинне порушення міжнародного права, законів України, що мають бути належним чином зафіксовані, розслідувані та представлені до суду. Винні мають бути встановлені та покарані", - вважає мовний омбудсмен.

Теги: #омбудсмен #мова #окупація #кремінь

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