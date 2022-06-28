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13:23 28.06.2022

Через ракетний удар росіян по Кременчуці Боррель заявив: Це ще один мерзенний акт у серії нападів на цивільних, за які РФ понесе відповідальність

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Через ракетний удар росіян по Кременчуці Боррель заявив: Це ще один мерзенний акт у серії нападів на цивільних, за які РФ понесе відповідальність

Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що рішуче засудив ракетний удар російських загарбників по торговельному центру в Кременчуці Полтавської області.

"ЄС рішуче засуджує російський ракетний удар по торговельному центру в українському місті Кременчуці. Повідомляється, що в момент нападу в центрі перебували сотні мирних жителів, які ні в чому не винні. Наші думки з жертвами та їхніми сім'ями", - йдеться у заяві, текст якої поширено у вівторок у Брюсселі.

Боррель констатував, що це "ще один мерзенний акт у серії нападів на цивільне населення та цивільну інфраструктуру з боку Збройних сил Росії, зокрема нещодавні ракетні удари по цивільних будівлях та інфраструктурі у Києві та інших регіонах". "Обстріли цивільних осіб і цивільних об'єктів, що тривають, є ганебними, абсолютно неприйнятними і прирівнюються до воєнних злочинів. Росія несе повну відповідальність за ці акти агресії, руйнування та людські жертви, які вони тягнуть. Вона нестиме за них відповідальність", - переконаний високий представник.

З огляду на це він знову підтвердив повну солідарність ЄС із українським народом. "ЄС продовжить надавати сильну підтримку спільній економічній, військовій, соціальній та фінансовій стійкості України, зокрема гуманітарну допомогу", - додав Боррель.

Теги: #кременчук #боррель

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